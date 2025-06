Corruzione in Comune svolta per l' imprenditore Razzano e il mago Lello

L'inchiesta sulla corruzione a Sorrento scuote il panorama locale, coinvolgendo anche figure provenienti dal Casertano. La svolta arriva con il dissequestro di pc e dispositivi dell’imprenditore Giuseppe Razzano, noto collaboratore della vicepresidente del Parlamento. Questa mossa apre nuove prospettive nella delicata indagine, che sta facendo luce su un sistema di presunte tangenti e accordi illeciti. La vicenda si infittisce, lasciando inquieti cittadini e istituzioni.

Arriva una prima svolta per l'inchiesta su presunti casi di corruzione a Sorrento e che tocca anche persone del casertano. Dissequestrati pc e dispositivi a imprenditore Razzano In primo luogo Giuseppe Razzano, imprenditore di Maddaloni e collaboratore della vicepresidente del parlamento.

