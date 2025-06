Corriere dello Sport – sirene dall’Arabia l’Al Qadsiah fa sul serio

Le voci di mercato non si placano: l’Arabia chiama Moise Kean, e l’interesse dell’Al Qadsiah sembra più concreto che mai. La punta della Fiorentina attira le attenzioni di club prestigiosi come quelli della Saudi Pro League, pronti a fare sul serio. Un affare che potrebbe rivoluzionare il suo percorso? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi e cosa potrebbe riservare il futuro all’attaccante italiano.

2025-06-16 08:12:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: Sirene arabe per Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina fa gola a diverse realtà straniere, l’ultima delle quali è l’Al Qadsiah, società saudita in cui giocano, tanto per fare qualche nome, Pierre-Emerick Aubameyang e Nacho Fernández. L’Al Qadsiah si è classificato quarto nell’ultima Saudi Pro League, proprio dietro l’Al-Nassr di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo. L’interesse per Kean è reale, tanto che i giallorossi sarebbero pronti a fare sul serio pagando la famosa clausola da 52 milioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – sirene dall’Arabia, l’Al Qadsiah fa sul serio

