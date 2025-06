Corriere dello Sport | Napoli-Meret finalmente sì Muro Suzuki

Settimana cruciale per il Napoli, con il rinnovo di Meret ormai imminente e la speranza di rafforzare ulteriormente la rosa con un colpo di livello. L’azzurro si appresta a siglare un nuovo importante capitolo della sua avventura partenopea, consolidando il rapporto con i Campioni d’Italia. La strada è tracciata, e il futuro promette ancora emozioni. La prossima firma segnerà un'altra tappa decisiva nel cammino del Napoli verso successi sempre più ambiziosi.

Settimana decisiva per il prolungamento del portiere azzurro. Intanto Manna lavora per completare il reparto con un'alternativa di livello. Il rinnovo: Meret-Napoli, matrimonio bis La settimana che si apre oggi dovrebbe finalmente portare alla firma di Alex Meret sul nuovo contratto con il Napoli. Un'intesa attesa, sfiorata piĂą volte, ma mai formalizzata. Adesso sì: accordo biennale fino al 2027, che scongiura l'addio a parametro zero, visto che la scadenza dell'attuale contratto è fissata al 30 giugno. In teoria, Meret avrebbe giĂ potuto legarsi a un altro club.