Corriere dello Sport | Milan-Napoli sfida per Darwin Nuñez | duello da 60 milioni tra Allegri e Conte

Il feroce duello tra Milan e Napoli si estende oltre il campo, investendo il mercato con una sfida da 60 milioni per Darwin Nuñez. Un obiettivo ambito da entrambe le squadre, che riflette la voglia di rinforzare gli attacchi e conquistare la scena italiana. Mentre i due club si affrontano sulle panchine, Allegri e Conte si contendono il talento più desiderato, rendendo questa stagione un vero e proprio scontro di strategie e ambizioni.

"> L’uruguaiano è il grande obiettivo per rinforzare l’attacco. Napoli lo tratta da tempo, ma il Milan ora rilancia. La quinta giornata di campionato, in programma il weekend del 28 settembre, vedrà Milan e Napoli sfidarsi in campo. Ma tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte, il primo duello si gioca già sul mercato. L’oggetto della contesa è Darwin Nuñez, attaccante uruguaiano del Liverpool, valutato 60 milioni di euro. Il Napoli lo segue da settimane, ma nelle ultime ore è forte l’inserimento del Milan. 🔗 Leggi su Napolipiu.com