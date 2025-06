Corriere dello Sport | Continua la caccia agli esterni d’attacco richiesti da Conte

Il mercato estivo si infiamma: il Napoli, sotto la guida di Conte, intensifica la sua ricerca di esterni d’attacco. Con quattro nomi sulla lista, tra qualità e caratteristiche tattiche, la società azzurra mira a rinforzare le fasce offensive. La corsa è aperta, ma quali saranno le scelte definitive? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa battaglia di mercato.

"> Manna lavora per Conte: quattro i nomi sulla lista per rinforzare la fascia offensiva. Il Napoli valuta opzioni tra qualità, costo e caratteristiche tattiche. Il Napoli ha scelto di potenziare le corsie esterne partendo da sinistra, con un poker di nomi che stuzzicano società e tecnico. Ademola Lookman, Federico Chiesa, Dan Ndoye e Noa Lang sono i profili nel mirino del ds Giovanni Manna, tutti accomunati da un buon potenziale tra gol e assist, ma ciascuno con peculiarità e costi differenti. Noa Lang: tra campo e musica Il profilo che più intriga il club partenopeo è quello di Noa Lang, esterno del PSV, autore di 11 gol e 10 assist nell’ultima stagione in Eredivisie. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Continua la caccia agli esterni d’attacco richiesti da Conte”

In questa notizia si parla di: conte - corriere - sport - continua

Napoli Inter, la grande differenza tra Conte e Inzaghi. Dallera (Corriere della Sera): «Antonio parla tanto, Simone ha scelto un silenzio che fa rumore ma è uno sbaglio» - Napoli-Inter si presenta come un vero duello tra due allenatori opposti: Conte, protagonista con il suo stile deciso, e Inzaghi, più riservato ma strategico.

NUÑEZ NEL MIRINO DEL NAPOLI: È LUI IL 9 PER CONTE? "Darwin Núñez è in risalita: forza fisica straripante e qualità. È una forza della natura" – Corriere dello Sport. Il Napoli continua la ricerca dell’attaccante ideale per il progetto di Antonio Conte. Scartat Vai su Facebook

Conte: sono rimasto a Napoli per difendere lo scudetto, non ho mai avuto accordi con la Juventus; CONTE INSISTE PER NDOYE: MA IL BOLOGNA CONTINUA A CHIEDERE 40 MILIONI DI EURO; Mercato Napoli - Ndoye, la trattativa continua, ma la richiesta resta alta.

Conte: "Continuo a Napoli perché ho avuto rassicurazioni. Il segreto di Pulcinella è..." - L'allenatore dei campioni d'Italia racconta il retroscena di qualche suo malumore e il presunto ammiccamento con la Juventus ... Riporta msn.com