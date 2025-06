Corridoio Imec le strategie di Modi fra Cipro e Trieste

Il corridoio imec tra Cipro e Trieste si amplia, trasformandosi in un crocevia di alleanze e strategie internazionali. L'incontro di oggi a Nicosia tra il Presidente cipriota Christodoulides e il primo ministro indiano Modi segna una svolta: l'India si impegna a rafforzare la sua presenza nel Mediterraneo orientale attraverso cinque direttrici chiave. In un contesto segnato dalla volatilitĂ mediorientale, questa partnership apre nuove prospettive di stabilitĂ e sviluppo, creando un ponte tra continenti e interessi strategici.

Non solo un semplice bilaterale, quello di oggi a Nicosia tra il Presidente della Repubblica di Cipro Nikos Christodoulides e il primo ministro indiano Narendra Modi, ma la certificazione della volontĂ indiana di affrontare la profonditĂ strategica nel Mediterraneo orientale lungo cinque direttrici di marcia: difesa, commercio, investimenti, energia, infrastrutture. Nel mezzo la polveriera mediorientale che, anche solo per vicinanza geografica, può avere ripercussioni sull’isola, che già è stata utilizzata come piattaforma logistica dopo il “7 ottobre”. Le richieste di Nuova Dehli India 2047 non è soltanto una time line per il governo di Nuova Dehli, ma un progetto che abbraccia anche le relazioni con vari soggetti esterni. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Corridoio Imec, le strategie di Modi fra Cipro e Trieste

