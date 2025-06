Coronavirus disease 2019 COVID-19 is a contagious disease caused by the coronavirus SARS-CoV-2 In January 2020 the disease spread worldwide resulting in the COVID-19 pandemic

Dal suo primo impatto nel gennaio 2020, il COVID-19 ha sconvolto il mondo intero, rivelando quanto possa essere invisibile ma potente. Con sintomi variabili come febbre, perdita di gusto e olfatto, e difficoltà respiratorie, questa malattia può colpire chiunque, anche senza sintomi evidenti. È fondamentale conoscere i rischi e le modalità di contagio per proteggere noi stessi e la nostra comunità . La consapevolezza è la prima arma contro questo nemico invisibile.

The symptoms of COVID?19 can vary but often include fever,7 fatigue, cough, breathing difficulties, loss of smell, and loss of taste.8910 Symptoms may begin one to fourteen days after exposure to the virus. At least a third of people who are infected do not develop noticeable symptoms.1112 Of those who develop symptoms noticeable enough to be classified as patients, most (81%) develop mild to moderate symptoms (up to mild pneumonia), while 14% develop severe symptoms (dyspnea, hypoxia, or more than 50% lung involvement on imaging), and 5% develop critical symptoms (respiratory failure, shock, or multiorgan dysfunction).

Il Covid continua a contagiare migliaia di persone in tutto il mondo, in particolare a causa della nuova variante LP.8.1, che sta facendo reigistrare un forte aumento dei casi soprattutto in Asia (ma non solo): Bangkok, Hong Kong, Singapore, Cina e Thailandia

Coronavirus: sintomi, trasmissione, incubazione, prevenzione; Covid-19 e i bambini; L’impatto dei virus influenzali in Italia nella stagione 2020-21 durante la pandemia di COVID-19.

COVID 'razor blade throat' rises as new subvariant spreads in California - 19 appears to be on the rise in some parts of California as a new, highly contagious subvariant — featuring "razor blade throat" symptoms overseas — is becoming increasingly dominant.

Chinese expert: COVID-19 pathogenicity weakened, now flu-like - like disease, said a renowned Chinese respiratory expert this week.