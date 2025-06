Corciano intervento da 40mila euro per rifare lo stadio di Capocavallo

Corciano dà il via a un importante intervento di 40 mila euro per rinnovare lo stadio di Capocavallo, cuore pulsante degli allenamenti della squadra locale. I lavori di manutenzione straordinaria stanno trasformando l’impianto, migliorando sicurezza e funzionalità per offrire uno spazio all’altezza delle aspettative di atleti e tifosi. Un investimento che sottolinea l’impegno del Comune nel promuovere sport e comunità, contribuendo a rendere Corciano sempre più vivace e moderna.

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di Capocavallo, sede degli allenamenti della squadra di calcio locale. L'intervento, per un importo complessivo di circa 40mila euro a carico dell'amministrazione comunale di Corciano, prevede il rinnovamento.

