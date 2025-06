Coppola Brighton visite mediche e firma per l’ex obiettivo Juve | il difensore dell’Hellas Verona vola in Premier League! Tutti i dettagli dell’affare

Il calcio internazionale si infiamma con i grandi colpi di mercato: tra ufficialità e trattative in corso, il difensore dell’Hellas Verona Diego Coppola vola in Premier League, pronto a vestire la maglia del Brighton. Dopo aver superato le visite mediche e firmato il contratto, l’operazione si avvicina alla conclusione ufficiale. Ma questa non è l’unica notizia calda: l’ex obiettivo della Juve sta per iniziare una nuova avventura in un campionato di élite. Scopriamo tutti i dettagli di questa emozionante svolta.

Coppola Brighton, visite mediche e firma per l’ex obiettivo: il difensore del Verona sarà presto annunciato dal club inglese. Le ultime. Come rivelato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, Diego Coppola ha completato le visite mediche e ha firmato il suo contratto come nuovo giocatore del Brighton. Sono attesi ora gli annunci ufficiali del trasferimento in Premier League. Coppola, che era seguito dal calciomercato Juve, si trasferirà per oltre 10 milioni di euro. Nuova avventura in Inghilterra, dunque, per il promettente difensore italiano. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Coppola Brighton, visite mediche e firma per l’ex obiettivo Juve: il difensore dell’Hellas Verona vola in Premier League! Tutti i dettagli dell’affare

Coppola, niente Juve: pronte le visite mediche con il Brighton. Tutte le cifre e i dettagli dell’affare in Premier League - Diego Coppola dice addio alla Juventus, ma il suo futuro è ormai scritto al Brighton. Dopo una stagione brillante all’Hellas Verona e il debutto in Nazionale, il difensore italiano si prepara a firmare un contratto da 10 milioni di euro più bonus con il club inglese.

