Coppa del Mondo per club Chelsea-Los Angeles FC LIVE | le formazioni ufficiali fuori Enzo Fernandez e Giroud

Il grande calcio internazionale torna protagonista con la Coppa del Mondo per club, e questa volta tocca al Chelsea di Enzo Maresca fare il suo debutto nel prestigioso torneo FIFA. Dopo aver conquistato la Conference League, i Blues affrontano la prima sfida contro l’Los Angeles FC, senza le stelle Enzo Fernandez e Olivier Giroud. Una partita emozionante che promette sorprese e grandi emozioni, pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia del club e del calcio mondiale.

Il Chelsea di Enzo Maresca, campione in carica di Conference League, fa il suo debutto nella Coppa del Mondo Fifa per club, nella prima giornata. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Sci di fondo, calendario Coppa del Mondo 2025-2026. Date e programma. Val di Fiemme protagonista fra Tour de Ski e Olimpiadi - La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo promette emozioni straordinarie, con la Val di Fiemme protagonista tra le tappe del Tour de Ski e le Olimpiadi.

Il Chelsea ha escluso Renato Veiga dalla lista dei convocati per la Coppa del Mondo per Club… Fabrizio Romano Vai su Facebook

?#TG @ACMilanInside_: Nessun accordo per @mmseize tra @ChelseaFC e @acmilan. Il @ChelseaFC non è disposto a soddisfare il prezzo del @acmilan, l’accordo non può continuare in tempo per la Coppa del Mondo per club. @ACMilanInsi Vai su X

Los Angeles FC: cosa aspettarsi dal rivale del Chelsea ai Mondiali per Club - Come parte del Gruppo D, la squadra londinese affronterà il Flamengo venerdì 20 giugno e l'Espérance de Tunis mercoledì 25 giugno, m ... Lo riporta msn.com

Le migliori partite della Coppa del Mondo per Club grom Giornata 1 della Fase a gironi da non perdere - Dopo le prime giornate di apertura della Coppa del Mondo per Club FIFA, la fase a gironi prosegue fino a mercoledì 17 giugno, per la 1ª giornata su 3 della fase a gironi. Riporta msn.com