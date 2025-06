coppa campioni aia ad arezzo la sfida tra 12 sezioni degli arbitri italiani

A Arezzo, il 16 giugno 2025, si accendono i riflettori sulla tanto attesa undicesima edizione della Coppa dei Campioni AIA, il torneo che trasforma gli arbitri italiani in protagonisti di emozionanti sfide calcistiche. Con record di partecipanti e un’atmosfera d’entusiasmo contagioso, questa competizione promette spettacolo e fair play, unendo passione e sportività in un weekend indimenticabile. La sfida tra 12 sezioni sarà il vero cuore dell’evento, aprendo le porte a nuove emozioni e grandi sorprese.

Arezzo, 16 giugno 2025 – Tutto pronto per la undicesima edizione della Coppa dei Campioni AIA (Associazione Italiana Arbitri), torneo riservato ai fischietti nazionali che per un weekend diventano atleti di calcetto e si sfidano fino al novantesimo per il titolo di campioni d’Italia. Anche quest’anno record di presenze: oltre 300 associati tra arbitri, assistenti e osservatori di tutte le categorie, provenienti dalle sezioni di Abbiategrasso, Albano Laziale, Bologna, Cagliari, Firenze, Frosinone, Lecce, Modena, Palermo, Pisa, Torino, Voghera arriveranno ad Arezzo all’insegna dello sport e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it