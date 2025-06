coopabitare la cooperativa di proprietari immobiliari garantisce il canone mensile

di trovare soluzioni affidabili e sicure per i proprietari immobiliari. CoopAbitare si propone come un punto di riferimento innovativo, garantendo il pagamento del canone mensile e offrendo ai proprietari una tutela stabile e senza preoccupazioni. Un modello che trasforma le sfide del mercato immobiliare in opportunità concrete e durature. Con CoopAbitare, il vostro investimento è al sicuro e il vostro reddito garantito.

La Cooperativa CoopAbitare, ideata da Confabitare come punto di riferimento per i proprietari immobiliari, si propone di affrontare la scarsità di alloggi in locazione. Non è un'agenzia immobiliare né una società di gestione, ma un modello organizzativo pensato per offrire risposte concrete e innovative, distinto dalle realtà tradizionali già presenti sul mercato. Il progetto è nato dall'esigenza di risolvere il problema, sempre più diffuso negli ultimi tempi, della scarsa offerta di immobili da dare in locazione e della crescente richiesta di immobili in locazione. CoopAbitare vuole restituire fiducia ai proprietari e rimettere in circolo immobili oggi inutilizzati.