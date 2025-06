Contromano in autostrada morto Tappeiner | fu avversario di Sinner

Il mondo dello sport e della vita si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Tobias Tappeiner, giovane tennista altoatesino e avversario di Sinner. La sua vita si è spezzata in un tragico incidente sull’autostrada del Brennero, dove ha perso il controllo della vettura in modo assurdo. Un dramma improvviso che lascia tutti senza parole, ricordandoci quanto sia fragile la vita e quanto valore abbia ogni istante.

Il mondo del tennis piange la morte di Tobias Tappeiner. Il 24enne è deceduto dopo che la sua vettura, guidata contromano, è andata a scontrarsi con la monovolume di una famiglia altoatesina di Varna che stava andando in vacanza al mare. Lo scontro è avvenuto sull'autostrada del Brennero intorno alle cinque di domenica mattina. Al momento, nonostante i rilievi della Polizia stradale, rimane un mistero il perchĂ© il 24enne, che conosceva benissimo lo svincolo di Bolzano sud, avesse imboccato la carreggiata in senso opposto. Tappeiner viveva a San Paolo di Appiano ed era istruttore nella Scuola di tennis del circolo di via Martin Knoller a Bolzano, per il quale militava nel campionato di serie B1. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Contromano in autostrada, morto Tappeiner: fu avversario di Sinner

In questa notizia si parla di: contromano - autostrada - tappeiner - morto

Guida per dieci chilometri contromano in autostrada: incidenti e feriti – VIDEO - Una folle corsa in autostrada: un uomo di 34 anni peruviano ha guidato contromano per 10 chilometri sulla Shin-Meishin Expressway in Giappone, causando un incidente con quattro veicoli e ferendo leggermente alcuni coinvolti.

Lutto nel mondo del tennis per la morte di Tobias Tappeiner Il 24enne, ex rivale di Jannik Sinner, è morto alla guida della vettura che ieri mattina ha imboccato contromano l’autostrada del Brennero A22 Vai su Facebook

Tobias Tappeiner morto nell'incidente sull'autostrada A22, schianto contromano del tennista rivale di Sinner; Auto contromano si schianta in A22, il 24enne morto alla guida era l’ex rivale di Sinner a Bolzano; Con l'auto contromano in autostrada, poi lo schianto al casello: morto giovane maestro di tennis.

Sconfisse Sinner: chi era Tappeiner, il 24enne morto contromano in autostrada - Lutto nel mondo del tennis a Bolzano per la morte di Tobias Tappeiner, il 24enne che, nelle prime ore di domenica mattina, guidando contromano sull'autostrada del Brennero ha perso la vita scontrandos ... Lo riporta tuttosport.com

Auto contromano si schianta in A22, il 24enne morto alla guida era l’ex rivale di Sinner a Bolzano - Il 24enne morto alla guida della vettura che ieri mattina ha imboccato contromano l’autostrada del Brennero A22 è Tobias Tappeiner, istruttore di tennis ... Riporta fanpage.it