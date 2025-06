Contromano in autostrada il giovane tennista morto nel terribile incidente

Un tragico episodio scuote il mondo dello sport e la comunità altoatesina: un giovane tennista ha perso la vita in un tragico incidente sull’autostrada del Brennero. Viaggiando contromano, si è scontrato frontalmente con un’auto di una famiglia in vacanza, lasciando tutti senza parole. La scena dell’incidente è stata drammatica e sconvolgente, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi l’ha vissuta e ricordata.

Una tragedia improvvisa ha colpito il mondo dello sport altoatesino, gettando nello sconforto un’intera comunità. Un grave incidente avvenuto sull’autostrada del Brennero, nei pressi dello svincolo di Bolzano sud, ha causato la morte di un giovane uomo che viaggiava in contromano sulla carreggiata sud. L’impatto frontale con un’automobile su cui viaggiava una famiglia di Varna diretta in vacanza non ha lasciato scampo. La scena dell’incidente è apparsa subito drammatica ai soccorritori: per il conducente non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della Polizia stradale, intervenuti immediatamente sul posto, stanno ora cercando di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e soprattutto di comprendere le ragioni di quella manovra assurda e apparentemente inspiegabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: incidente - contromano - autostrada - giovane

Incidente in contromano sulla A24, morto un 52enne - Una notte drammatica sulla A24: Marco De Luca, 52 anni, ha perso la vita in un incidente in contromano tra Tivoli e Castel Madama.

È di un morto e cinque feriti, tutti altoatesini, il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica mattina sull'autostrada del Brennero a Bolzano. A perdere la vita un giovane di 25 anni, alla guida di un'Audi. In ospedale un'intera famiglia che stava partendo Vai su Facebook

Tobias Tappeiner morto nell'incidente sull'autostrada A22, schianto contromano del tennista rivale di Sinner; Contromano sulla A4, poi il terribile frontale: droga nell'auto del ragazzo; Contromano in autostrada, fermato un giovane. Non ha nemmeno la patente.

Tobias Tappeiner, il tennista morto a 24 anni in un incidente: viaggiava contromano sull'A22. Da ragazzino aveva battuto Sinner - Lutto nel tennis altoatesino: Tobias Tappeiner, 24 anni, è morto in un incidente stradale sull’autostrada del Brennero. Segnala msn.com

Auto contromano in A22, vittima da giovane fu rivale di Sinner - Lutto nel mondo del tennis a Bolzano per la morte di Tobias Tappeiner, il 24enne che ieri mattina all'alba, guidando contromano in autostrada del Brennero, ha perso la vita scontrandosi con la monovol ... Si legge su ansa.it