Controlli sui progetti PNRR e FESR | verifiche in 500 scuole italiane

L’attenzione sulle scuole italiane si fa più intensa: l’Unità di Missione del PNRR ha annunciato controlli rigorosi su 500 istituti, con possibili rettifiche finanziare che ricordano quelle già riscontrate sui fondi FESR. Una fase di verifica che mette in allarme dirigenti e staff scolastici, mentre si attendono aggiornamenti e chiarimenti. La trasparenza e la correttezza diventano ora più che mai fondamentali per il futuro della scuola italiana.

L’Unità di Missione del PNRR ha annunciato nuovi controlli sui progetti scolastici. Si temono pesanti rettifiche finanziarie, come già avvenuto per i fondi FESR, mettendo in allarme i dirigenti scolastici e le scuole coinvolte. Verifiche su 500 istituti scolastici Con la nota del 12 giugno 2025 (prot.n. 98428), l’Unità di Missione ha avviato una fase . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it