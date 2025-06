Controlli stradali in piazza Santa Nicolella tolleranza zero per chi guida senza casco

A Catania, i controlli stradali in piazza Santa Nicolella hanno rafforzato il messaggio: tolleranza zero per chi guida senza casco o assicurazione. Gli agenti delle volanti hanno multato numerosi conducenti, sottolineando l'importanza di rispettare le norme per garantire la sicurezza di tutti. La città si impegna a tutelare i cittadini e a promuovere comportamenti responsabili sulle strade. La sicurezza prima di tutto, ogni giorno.

