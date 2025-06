Controlli serrati nel Piacentino | droga e coltelli sette segnalazioni e due denunce

Nel cuore del Piacentino, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nel fine settimana, garantendo sicurezza e ordine pubblico. Le operazioni hanno portato alla luce situazioni di potenziale pericolo, con sette segnalazioni per droga e due denunce per porto di armi bianche. Un impegno costante che dimostra come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia essenziale per mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza di tutti.

Una serie di controlli serrati e coordinati da parte delle Stazioni dei Carabinieri dislocate sul territorio della provincia ha portato, nel weekend appena trascorso, a una lunga serie di interventi che si sono conclusi con sette segnalazioni per possesso di stupefacenti, due denunce per porto.

