Controlli antidroga nel Piacentino | nei guai giovani lecchesi

Un fine settimana di controlli serrati nelle vallate piacentine ha scovato giovani lecchesi coinvolti in attività illecite, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto della legge. L’operazione straordinaria dei carabinieri ha portato a sette segnalazioni per possesso di sostanze stupefacenti, sottolineando quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sul fenomeno. La lotta contro l’illegalità si rafforza, ma il pericolo rimane...

Un weekend di intensi controlli da parte dei carabinieri nelle vallate piacentine ha portato a numerosi interventi che hanno coinvolto anche giovani provenienti dalla provincia di Lecco. L'operazione straordinaria condotta dall'Arma si è conclusa con sette segnalazioni per possesso di.

