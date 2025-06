Controllato a vista Pierina Paganelli allerta massima su Dassilva | la notizia dal carcere

Una tragica notizia scuote Rimini: Pierina Paganelli, donna stimata e riservata di 78 anni, è stata trovata senza vita nel suo garage. Le indagini, ancora in corso, si concentrano sull'ambiente familiare e condominiale, con un'attenzione particolare su Louis Dassilva, vicino di casa coinvolto nelle prime ipotesi. La comunità è in attesa di chiarimenti, mentre la polizia intensifica gli sforzi per fare luce su un delitto che ha sconvolto tutti.

La sera del 3 ottobre 2023, Pierina Paganelli, 78 anni, è stata trovata senza vita nel garage del condominio dove abitava, a Rimini. La donna, molto conosciuta nel quartiere per il suo carattere riservato ma gentile, è stata uccisa in circostanze ancora avvolte dal mistero. Le indagini si sono concentrate fin da subito sull’ambiente familiare e condominiale, e l’attenzione si è rapidamente spostata su Louis Dassilva, vicino di casa della vittima, nonché – secondo l’accusa – amante della nuora di Pierina, Manuela Bianchi. Dopo mesi di indagini, il 16 luglio 2024 l’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: pierina - paganelli - dassilva - controllato

“Non usate il volto di nostra madre”: perché i figli di Pierina Paganelli minacciano denunce - I figli di Pierina Paganelli, l'anziana assassinata a Rimini il 3 ottobre 2023, avvertono: "Non usate il volto di nostra madre per i vostri scopi".

Enea Conti estratto Corriere.it Il giallo della morte di Pierina Paganelli si arricchisce di un nuovo capitolo. La Procura di Rimini – il pm Daniele Paci e gli agenti della squadra mobile – ha chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva, il 35enne di origine senega Vai su Facebook

Svolta nell'omicidio di Pierina Paganelli per Dassilva, unico indagato potrebbe essere scagionato da un video; Omicidio Pierina Paganelli, CROLLA L’ALIBI DI LOUIS DASSILVA? L’intercettazione di Valeria Bartolucci che lo mette nei guai: “Se mi interrogano devo dire che ero sveglia? Io non lo so”. Ha ucciso lui la suocera della sua amante Manuela?; Omicidio Pierina Paganelli, riesame conferma carcere per Louis Dassilva.

Pierina Paganelli, Bruzzone: “Nessun elemento tecnico su Dassilva”/ “Corpo portato lì in un secondo momento” - Pierina Paganelli, la dottoressa Bruzzone commenta gli sviluppi delle indagini: gli elementi della procura contro Louis Dassilva ... Lo riporta ilsussidiario.net

Pierina Paganelli: cos’è successo alla 79enne i Rimini?/ L’omicidio, Louis Dassilva e le ultime novità - Pierina Paganelli, il caso ad Ore 14 Sera: cos'è successo alla 79enne di Rimini dall'omicidio all'indagine su Louis Dassilva ... Riporta ilsussidiario.net