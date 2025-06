Contrasto all’isola di calore posizionati 9 vasi con erbacce perenni in via San Bernardino

Per rendere Bergamo ancora più verde e sostenibile, sono stati posizionati nove grandi vasi con erbacee perenni in via San Bernardino. Questa iniziativa mira a migliorare l’estetica urbana, offrendo un’oasi di natura nel cuore della città, e a ridurre concretamente l’effetto isola di calore. Un gesto semplice ma efficace per valorizzare la zona pedonale e promuovere un ambiente più salutare.

Bergamo. Sono stati posizionati in via San Bernardino, nell'area adiacente all'Esselunga e all'incrocio con via Berizzi, 9 grandi vasi contenenti erbacee perenni. L'obiettivo è aumentare il verde in una zona fortemente frequentata da pedoni, ma anche contribuire concretamente alla riduzione dell'effetto isola di calore. I vasi ornamentali (120 centimetri di altezza per 130 di larghezza, ndr) erano già di proprietà comunale e sono stati collocati in fila per creare un piccolo viale verde, mantenendo la piena accessibilità dei percorsi pedonali e il rispetto delle distanze di sicurezza da semafori e attraversamenti.

