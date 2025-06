Contrabbando di sigarette arrestato dopo la condanna a 3 anni

Un giovane di soli 21 anni si trova ora a dover scontare tre anni di carcere per contrabbando di sigarette, un episodio che ha scosso la comunità di Sessa Aurunca. Arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Caserta e del commissariato locale, il suo caso evidenzia come la lotta al traffico illecito sia una priorità per le forze dell’ordine. La giustizia ha fatto il suo corso, e ora si attende che si faccia chiarezza su ulteriori dettagli di questa vicenda.

Dovrà scontare 3 anni di carcere per contrabbando di sigarette. Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Sessa Aurunca dagli agenti della Squadra Mobile di Caserta e del commissariato di Sessa Aurunca. Dopo la condanna, per fatti commessi nell'aprile 2023 in provincia di Napoli, la Procura.

