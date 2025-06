Continuate in ciò che è giusto Storia di Alexander Langer

che renderà omaggio a una figura fondamentale per i diritti civili e la pace. Un’occasione unica per riscoprire l’eredità di Langer attraverso le parole di Raveggi, in un percorso che invita a riflettere sul valore di impegno e coraggio. Non mancate: sarà una serata all'insegna della memoria e della speranza, perché la storia di Alexander Langer continua a parlare ancora oggi.

Firenze, 16 giugno 2025 – Trent’anni dopo il suicidio che interruppe una vita spesa a costruire ponti, Alexander Langer riemerge dalle pagine di Alessandro Raveggi. Il suo nuovo saggio biografico, "Continuate in ciò che è giusto. Storia di Alexander Langer" (Bompiani editore), sarà al centro dell’appuntamento di giovedì 19 pomeriggio alle 18, nella BiblioteCaNova all'Isolotto: un evento firmato dall'Associazione culturale La Nottola di Minerva, nell'ambito della rassegna Felicità Metropolitane dell’Estate Fiorentina, con il patrocinio della Città Metropolitana e la collaborazione di Tram di Firenze S. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Continuate in ciò che è giusto. Storia di Alexander Langer"

In questa notizia si parla di: alexander - langer - continuate - giusto

Alexander Langer fu un profeta del limite civile - Alexander Langer fu un profeta del limite civile, un uomo che ha saputo tracciare confini morali e politici con coraggio e visione.

Il 18 alle 18 si parla di un grande, Alexander Langer. Ce ne parlerà Alessandro Raveggi, scrittore e saggista, appena uscito in libreria con "Continuate in ciò che è giusto. Storia di Alexander Langer", edito da Bompiani. Siamo felicissimi di poterlo ascoltare, di Vai su Facebook

“Continuate in ciò che è giusto. Storia di Alexander Langer; Continuate in ciò che è giusto | Storia di Alexander Langer; L'eredità di Alexander Langer, profeta di pace.

“Continuate in ciò che è giusto. Storia di Alexander Langer" - Giovedì alle 18 l'autore del libro Alessandro Raveggi incontra il pubblico alla BiblioteCaNova dell'Isolotto, per la nona edizione della rassegna Felicità Metropolitane nell’Estate Fiorentina 2025 ... Riporta lanazione.it

"Continuate in ciò che è giusto" - La Libreria Feltrinelli presenta ‘Continuate in ciò che è giusto. Si legge su msn.com