Continua la raccolta delle ciliegie aperta a tutti nei poderi dell' istituto di Agraria Garibaldi Da Vinci

prolungare questa dolce tradizione fino a mercoledì 18 giugno, per permettere a tutti di assaporare e condividere il frutto della passione agricola e comunitaria. Non perdete questa occasione unica di vivere un’esperienza autentica, tra natura e solidarietà, contribuendo al successo del progetto e alla valorizzazione del territorio. Venite a raccogliere le ciliegie e a gustare i sapori genuini dell’estate!

E' stata un'iniziativa talmente di successo che viene prorogata fino a mercoledì 18 giugno. Stiamo parlando della raccolta delle ciliegie nei poderi dell'istituto di Agraria Garibaldi Da Vinci di Cesena, accolta con grande entusiasmo dalla cittadinanza da far decidere gli organizzatori di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Continua la raccolta delle ciliegie aperta a tutti nei poderi dell'istituto di Agraria Garibaldi Da Vinci

In questa notizia si parla di: raccolta - ciliegie - poderi - istituto

Braccianti in nero per la raccolta delle ciliegie: controlli e sanzioni nel Barese - Scopri come i controlli dei Carabinieri nel Barese, tra Turi e altre zone, contrastano il lavoro nero e lo sfruttamento dei braccianti nella raccolta delle ciliegie.

Porte aperte nei poderi dell’istituto agrario Garibaldi-Da Vinci di Cesena, dove nelle giornate di oggi, domani e sabato sarà possibile... Vai su Facebook

Continua la raccolta delle ciliegie aperta a tutti nei poderi dell'istituto di Agraria Garibaldi Da Vinci; Raccolta delle ciliegie aperta a tutti oggi nei poderi dell’istituto agrario; L'istituto Agrario apre le porte dei suoi poderi: in centinaia per riempire cesti e cestini di ciliegie. E c'è chi è arrivato da Roma.

Raccolta delle ciliegie aperta a tutti oggi nei poderi dell’istituto agrario - Da Vinci di Cesena, dove nelle giornate di oggi, domani e sabato sarà ... Riporta msn.com