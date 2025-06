Continassa Juve | secondo allenamento negli USA i dettagli verso la sfida contro l’Al-Ain

La Juventus prosegue intense la sua preparazione negli Stati Uniti, con il secondo allenamento alla Continassa che svela gli aggiornamenti sui tempi di recupero degli infortunati e le probabili formazioni in vista delle prossime sfide. I tifosi sono in attesa di novità su diffidati e strategie tattiche, mentre i bianconeri si preparano a scrivere un altro capitolo importante della stagione. La passione juventina si alimenta con ogni dettaglio: scopriamo insieme cosa bolle in pentola.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Secondo giorno di allenamento negli USA per i bianconeri. Preoccupano le condizioni di Locatelli. La distorsione rimediata non si è pienamente ristabilita e il capitano della Juventus resta in dubbio per il debutto nel Mondiale per Club contro l’ Al Ain. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: secondo allenamento negli USA, i dettagli verso la sfida contro l’Al-Ain

Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa - Il ritorno di fiamma per la Juventus si concretizza con la visita dell'agente alla Continassa. Un possibile colpo di mercato si profila all'orizzonte, con Giuntoli che tiene d'occhio la situazione.

Il mercato si scalda alla Continassa. Secondo quanto riportato dal collega ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Juventus resta in pressing su Ederson. Sullo sfondo persistono i profili di Tonali e Frattesi, più difficili però a causa del prezzo molto alto det

Allenamento Juve, ripresa alla Continassa verso il Mondiale per Club: Bremer e altri due bianconeri si sono fermati con i tifosi – VIDEO - Allenamento Juve, ripresa alla Continassa verso il Mondiale per Club: il VIDEO con i bianconeri che si sono fermati coi tifosi (Mauro Munno – Inviato alla Continassa) – La Juve inizia il primo allenam ... Secondo juventusnews24.com

Inizia la missione Mondiale della Juve. Via agli allenamenti nel mega resort: anche Bremer in campo - Privacy assoluta e ogni comodità: al Greenbrier, il quartier generale della Signora, la squadra di Tudor ha iniziato a lavorare in vista del debutto contro l’Al Ain ... Segnala gazzetta.it