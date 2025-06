Conte per rilanciarsi | nella lista del Napoli c’è anche un campione d’Europa

Dopo un inaspettato flop all’estero, il Napoli si prepara a rilanciarsi con la cura Conte, puntando su un ex campione d’Europa. La partenza di Kvaratskhelia ha creato incertezza, ma l’allenatore campione sa come risvegliare le potenzialità della squadra. Ora, il club mette nel mirino un esterno sinistro di valore, deciso a tornare protagonista e riconquistare gli obiettivi stagionali. La rivoluzione azzurra sta per cominciare.

Dopo il flop all'estero, necessaria la cura Conte: il Napoli mette nel mirino un ex campione d'Europa Antonio Conte è alla ricerca di un esterno sinistro di valore e da valorizzare. La partenza di Khvicha Kvaratskhelia ha fatto tentennare persino il tecnico sul suo futuro al Napoli. Per sua stessa ammissione nel programma Federico Buffa Talks, quel trasferimento è stato uno dei motivi che stava per far concludere in anticipo l'esperienza azzurra del tecnico. Per fortuna, la dirigenza ha fatto mea culpa e ora farà in modo che la rosa a disposizione del mister sia all'altezza degli impegni tra Serie A e Champions League.

