Conte | Il governo ci dica se condanna l’attacco di Nethanyahu

Il silenzio del governo sull’attacco di Netanyahu all’Iran solleva molte domande: condanna o complicità? La situazione, che rischia di esasperare tensioni già esplosive, richiede chiarezza e responsabilità. È fondamentale capire se si sostiene questa politica o si preferisce rimanere in stand-by, lasciando che le conseguenze si abbattano sulla stabilità della regione. In ogni caso, la nostra posizione non può essere ignorata: il futuro dell’Italia dipende da scelte coraggiose e trasparenti.

ROMA – "Il governo non ci ha detto se condanna o no l'attacco all'Iran di Netanyahu – che ormai ha una condotta criminale – a infrastrutture, non solo a vertici militari ma anche a vertici civili, a scienziati iraniani. In più, sta perseguendo, e lo ha detto chiaramente, un cambio di regime. In tutti i paesi, dalla Libia all'Afghanistan all'Iraq, in cui siamo andati per cambiare i regimi, i risultati sono stati disastrosi. E noi che facciamo? Lo scrive Netanyahu il diritto internazionale?". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine di una manifestazione a Palermo, organizzata sul tema della sanità.

