Consumi AliExpress | il 51,2% italiani aspetta le promozioni stagionali per acquisti vantaggiosi

Gli italiani sono sempre più guidati dal desiderio di fare acquisti intelligenti, e il Consumer Insights Report 2025 di AliExpress lo conferma: oltre la metà degli utenti (51,2%) preferisce attendere le promozioni stagionali per ottenere i migliori affari. La strategia di acquisto intelligente si sta affermando come un vero e proprio stile di vita, rivoluzionando il modo di fare shopping online. È il momento di scoprire come approfittare al massimo delle offerte stagionali!

(Adnkronos) – Il Consumer Insights Report 2025 di AliExpress "rivela che gli italiani sono sempre più attenti alle offerte e alle promozioni durante gli acquisti online". Lo si legge in una nota. Oltre un italiano su due (51,20%) dichiara di preferire aspettare le promozioni stagionali per fare acquisti vantaggiosi, a conferma di un forte interesse . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Consumi, AliExpress: il 51,2% italiani aspetta le promozioni stagionali per acquisti vantaggiosi

