Consiglio Ue Energia | Stop alle Importazioni di Gas Russo Entro il 2027

Oggi, a Lussemburgo, i ministri dell’Unione Europea si riuniscono per tracciare la strada verso un futuro energetico indipendente, con l’obiettivo di terminare le importazioni di gas russo entro il 2027. Un passo decisivo verso sicurezza e autonomia, che coinvolge non solo l’Italia di Gilberto Pichetto ma tutta l’Europa. La roadmap delineata sarà cruciale per plasmare un nuovo panorama energetico e strategico.

Sicurezza energetica e stop a tutte le importazioni di gas russo entro la fine del 2027. Questi alcuni dei temi previsti dall'agenda del Consiglio Ue Energia in programma questa mattina a Lussemburgo. I ministri - l'Italia è rappresentata da Gilberto Pichetto - discuteranno della roadmap per dire addio alle forniture energetiche dalla Russia, alla vigilia della presentazione da parte della Commissione europea dei dettagli del piano per vietare tutte le importazioni di metano da Mosca entro la fine del 2027. "Abbiamo discusso più volte la questione con" i Paesi Ue "e sono fiducioso che otterremo un sostegno molto chiaro per questo importante passo", ha assicurato il commissario Ue all'Energia, Dan Jorgensen, all'arrivo alla riunione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Consiglio Ue Energia: Stop alle Importazioni di Gas Russo Entro il 2027

Consiglio Trasporti, telecomunicazioni e energia (Energia), 16 giugno 2025; Ue, 'priorità a stop gas russo, poi proposta sul nucleare'; L'Ue vuole fermare definitivamente l'import del gas russo entro il 2027, ma c'è chi va da Putin.

