Considerate la possibilità di perdere | l’augurio controcorrente della Presidente della Confederazione Svizzera per i Campionati Europei di Calcio femminile

In un'inedita e accattivante svolta, la presidente della Confederazione Svizzera Karin Keller Sutter invita ironicamente le squadre europee a perdere presto, per avere più tempo di esplorare le meraviglie del Paese. Con questa battuta, punta l’attenzione su un evento sportivo di grande rilievo: i Campionati Europei di calcio femminile 2025, che rappresentano non solo una vetrina sportiva, ma anche un’occasione per promuovere l’uguaglianza di genere e il turismo sostenibile.

“Per favore, perdete il più velocemente possibile, così avete più tempo per godervi le bellezze della Svizzera”. Sconfessando la proverbiale impassibilità svizzera, la Presidente Karin Keller Sutter punta sull’ironia per richiamare l’attenzione sul prestigioso torneo che si disputerà in 8 città svizzere dal 2 al 27 luglio 2025. Una vetrina importante non solo per il turismo ma per promuovere le pari opportunità nello sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Considerate la possibilità di perdere: l’augurio controcorrente della Presidente della Confederazione Svizzera per i Campionati Europei di Calcio femminile

