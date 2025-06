Conor Tracey al Mondiale per Club in congedo senza stipendio | Fatico a pagare affitto e bollette

Conor Tracey, il portiere di Auckland, si sta preparando per il mondiale per club, ma la sua realtà quotidiana è ben diversa. Con un salario simbolico e un lavoro come magazziniere, affronta difficoltà nel pagare affitto e bollette. Per partecipare al prestigioso torneo FIFA, ha accettato un permesso non retribuito, dimostrando grande passione e dedizione. La sua storia ci ricorda che dietro ogni sogno ci sono sfide da superare: continua a leggere.

Il portiere di Auckland percepisce solo un piccolo rimborso dal club, il suo lavoro è fare il magazziniere in un capannone di prodotti farmaceutici e veterinari. Per partecipare al trofeo Fifa ha dovuto accettare un periodo di permesso non retribuito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

