Congresso regionale del Pri riconfermato per acclamazione Pietro Currò

Il XVIII Congresso Regionale del PRI si è concluso con un'assemblea vibrante e partecipata al Messina, confermando la fiducia unanime in Pietro Currò come segretario. Un momento di grande coesione e impegno per il futuro politico della regione, che rafforza la determinazione del partito nel portare avanti i propri valori e progetti. La strada è tracciata: avanti tutta verso un domani di progresso e rinnovamento.

Si è concluso all'Europa Palace Hotel di Messina il XVIII Congresso Regionale del Pri che ha visto l'elezione della Direzione Regionale e la riconferma, per acclamazione, del segretario regionale Pietro Currò. In una assemblea partecipatissima, con i rappresentanti di tutte le province.

