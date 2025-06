Conflitto Israele-Iran | il Capogruppo PD Arezzo Donato Caporali chiede la cessazione delle ostilità e un ruolo più incisivo del governo Meloni

In un momento di crescente tensione nel Medioriente, Donato Caporali, capogruppo PD ad Arezzo, si schiera con fermezza contro la violenza e chiede a gran voce la cessazione delle ostilità tra Israele e Iran. È urgente che il governo Meloni assuma un ruolo più incisivo per promuovere dialogo e stabilità, contribuendo a fermare la spirale di conflitti e garantire un futuro di pace nella regione.

Arezzo, 16 giugno 2025 – Conflitto Israele-Iran: Capogruppo PD Arezzo Donato Caporali chiede la cessazione delle ostilità e un ruolo più incisivo del governo Meloni Il Capogruppo Consiliare del Partito Democratico di Arezzo Donato Caporali esprime profonda preoccupazione per l'attacco di Israele all'Iran e il contrattacco seguito e condanna ogni forma di violenza che possa destabilizzare ulteriormente la regione del Medioriente già martoriata. Si auspica con urgenza la cessazione immediata delle ostilità e l'avvio di un dialogo costruttivo tra le parti in causa, al fine di trovare una soluzione pacifica e duratura al conflitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conflitto Israele-Iran: il Capogruppo PD Arezzo Donato Caporali chiede la cessazione delle ostilità e un ruolo più incisivo del governo Meloni

