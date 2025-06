Conflietto Israele-Iran quelle guerre che si aprono ma non si chiudono

Le tensioni tra Israele e Iran sono come un fronte aperto che si rinnova nel tempo, alimentando una serie di conflitti irrisolti e sfide geopolitiche. Ricordando il 7 giugno 1981, quando Menachem Begin ordinò di distruggere il reattore iracheno, si apre un capitolo cruciale che evidenzia come queste guerre siano più di semplici scontri: sono battaglie per il controllo, la sicurezza e il futuro della regione. Un ciclo che sembra non trovare mai una fine definitiva.

Il 7 giugno 1981 il primo ministro israeliano Menachem Begin ordinò ai suoi cacciabombardieri di radere al suolo il reattore nucleare che la Francia aveva ceduto all?Irak di Saddam.

Israele - Iran, le news. Netanyahu: “Uccidere Khamenei porrebbe fine al conflitto”; Guerra, Israele attacca sede tv iraniana, media: 'È strage'. LIVE; Bombe su Teheran, colpita la tv di Stato. L'Iran risponde con una nuova ondata di missili su Israele.

Guerra Israele-Iran, cos’è successo dall’inizio: le tappe del conflitto e i possibili scenari futuri - Il conflitto tra Israele e Iran è in continua escalation dopo l'attacco di Tel Aviv di venerdì scorso alle infrastrutture nucleari e militari iraniane ... Si legge su fanpage.it

Israele vs Iran: escalation, attacchi mirati e timore nucleare. Tutto è iniziato il 1° aprile 2024 - Nel giugno 2025, Israele ha dato il via a una nuova e durissima offensiva contro l’Iran, chiamata Rising Lion. Secondo msn.com