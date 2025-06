Confidi | CNA Sicilia denuncia lo stop ai fondi per il credito alle PMI

Confidi CNA Sicilia denuncia con fermezza lo stop ai fondi destinati al credito alle PMI, un colpo durissimo per le imprese locali. Piero Giglione, Segretario Regionale di CNA, avverte: “Il taglio di 20 milioni ai Confidi mette a rischio la ripresa economica e la sostenibilità delle piccole e medie imprese siciliane.” Un intervento che rischia di compromettere il futuro del tessuto imprenditoriale dell’isola, rendendo urgente un ripensamento delle scelte politiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Giglione (CNA Sicilia): “Taglio di 20 milioni ai Confidi è un colpo durissimo per le imprese”. Palermo, 16 giugno. Il Segretario Regionale di CNA Sicilia, Piero Giglione, nella foto d’apertura, lancia un forte allarme in merito alla recente decisione della Giunta Regionale, che a fine maggio ha dirottato 20 milioni di euro inizialmente destinati ai Consorzi di Garanzia Fidi (Confidi). Secondo Giglione, questa scelta rappresenta un grave danno per l’accesso al credito delle micro e piccole imprese siciliane, privandole di una leva fondamentale per la crescita e la stabilitĂ . 🔗 Leggi su Dayitalianews.com