Confcommercio | Pil in crescita dello 0,1% a maggio e giugno consumi ancora deboli

L’Italia mostra segnali di ripresa economica, con il PIL in lieve crescita dello 0,1% a maggio e giugno, secondo le stime di Confcommercio. Sebbene i consumi restino ancora deboli, questi dati indicano un quadro positivo e la possibilità di una crescita annuale dello 0,8%. Se questa tendenza dovesse consolidarsi, potremmo assistere a un rinnovato slancio dell’economia nazionale. Tuttavia, rimangono sfide da affrontare per sostenere un progresso duraturo.

A maggio e giugno il Pil crescerebbe su base congiunturale dello 0,1%, valori che porterebbero, nel mese in corso, la variazione su base annua allo 0,8%. Lo stima Confcommercio. Nella media del secondo trimestre la nostra stima è di una crescita dello 0,4% congiunturale, andamento su cui hanno inciso i buoni risultati di aprile, e dello 0,9% tendenziale. Queste stime sono coerenti con la possibilità di realizzare, in assenza di particolari shock, una crescita nell'intero 2025 prossima allo 0,8%. In questo contesto l'anello debole della catena continua ad essere rappresentato dalle difficoltà dei consumi di instradarsi su un sentiero di crescita consolidato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Confcommercio: Pil in crescita dello 0,1% a maggio e giugno, consumi ancora deboli

In questa notizia si parla di: crescita - confcommercio - maggio - giugno

Confcommercio, l’illegalità costa 39,2 mld. Una zavorra per la crescita - L'illegalità rappresenta una pesante zavorra per la crescita economica in Italia, con il settore del commercio e dei pubblici esercizi che nel 2024 ha subito un costo di 39,2 miliardi di euro.

Il nord ovest Sardegna in crescita turistica: un maggio promettente tra eventi e nuove prospettive! È quanto emerge dalla rilevazione campionaria del settore alberghiero per la Sardegna nord-occidentale di Federalberghi-Confcommercio: le recenti rilevazio Vai su Facebook

Confcommercio: quadro positivo per l’economia ma i consumi restano deboli; ASSEMBLEA CONFCOMMERCIO: USCIRE DALLA TRAPPOLA DELL’INCERTEZZA; Italia, crescita debole ma stabile.

Confcommercio, nel settore mancano 260mila lavoratori - Con l’occupazione “ai massimi” diventa sempre più difficile trovare manodopera specializzata come: macellai, gastronomi, camerieri di sala, barman, cuochi/pizzaioli, gelatai, camerieri, addetti alla p ... msn.com scrive