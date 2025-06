Confabitare Torino celebra dieci anni di attività

Confabitare Torino festeggia un traguardo importante: dieci anni di impegno al servizio di inquilini e proprietari. Il 6 giugno, presso il Circolo della Stampa Sporting, si è svolto un coinvolgente convegno intitolato “Quali garanzie chiedere quando si firma un contratto di locazione; quali strumenti e quali opportunità offre il mercato”. Un’occasione per approfondire tematiche fondamentali e tracciare il futuro del settore. La festa continua, perché il meglio deve ancora venire.

Il 6 giugno, presso il Circolo della Stampa Sporting di Torino, Confabitare Torino ha celebrato i suoi dieci anni di attivitĂ con il convegno: “Quali garanzie chiedere quando si firma un contratto di locazione; quali strumenti e quali opportunitĂ offre il mercato”. L’incontro, moderato dalla vicepresidente Monica Puglisi, ha visto la partecipazione del senatore Roberto Rosso, Simone Fissolo, Monica Canalis e, tramite un messaggio letto in sala, Silvio Magliano. Tutti hanno ribadito la centralitĂ del tema casa, con Rosso che ha invitato Confabitare a partecipare agli Stati Generali della Casa previsti a ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confabitare Torino celebra dieci anni di attivitĂ

