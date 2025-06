Confabitare Reggio Emilia per un welfare concreto

In un momento in cui anche nella nostra comunità si avverte la necessità di un approccio più solidale e partecipato, Confabitare Reggio Emilia si impegna a tradurre questa visione in azioni concrete. Accogliendo con favore il nuovo modello di Welfare Partecipato promosso dal Comune, l’associazione si propone di creare una rete di servizi efficaci, favorendo un abitare più inclusivo, sostenibile e umano. È il momento di costruire insieme un welfare che funzioni davvero.

Confabitare Reggio Emilia accoglie con favore il nuovo modello di Welfare Partecipato promosso dal Comune di Reggio Emilia, un percorso innovativo che punta a costruire una rete di servizi a supporto della comunità. Un obiettivo che l'associazione dei proprietari immobiliari persegue da tempo attraverso iniziative concrete, capaci di coniugare il diritto all'abitare con la cura dei luoghi e delle relazioni. "In un momento in cui anche nella nostra città aumentano solitudini, fragilità e disuguaglianze, è fondamentale che il concetto di welfare esca dai confini istituzionali per diventare un patrimonio condiviso tra cittadini, associazioni e amministrazioni pubbliche", dichiara Stefania Soncini, presidente di Confabitare Reggio Emilia.

In questa notizia si parla di: emilia - reggio - welfare - confabitare

