confabitare plaude il governo sul dl sicurezza

di migliaia di cittadini e proprietari di immobili nel nostro Paese. Questo decreto rappresenta un passo deciso verso una convivenza più giusta e sicura, riaffermando il valore della legalità e della tutela delle proprietà. Confabitare accoglie con favore questa svolta, auspicando che possa portare stabilità e serenità nelle comunità italiane.

Confabitare plaude al coraggio del Governo Meloni di andare fino in fondo su un tema socialmente complesso qual è il Decreto Sicurezza. Dopo anni infiniti di vuote parole, finalmente una legge che mette un punto fermo nel distinguere chi sono i buoni (proprietari di case) e chi i delinquenti (quelli che le occupano). «Ringraziamo il Governo Meloni per aver avuto la determinazione politica di mettere mano a un nodo irrisolto che tocca la vita quotidiana di migliaia di famiglie: quello delle occupazioni abusive», dichiara Alberto Zanni, Presidente nazionale di Confabitare. Per questo motivo Confabitare è interessata a collaborare con il Governo, laddove necessario, ad implementare l’articolo 10 riguardante le occupazioni abusive di alloggi e si rende da subito disponibile ad incontrare l’Esecutivo per offrire la più ampia collaborazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it