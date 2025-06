Confabitare contro gli accertamenti sull’imposta di soggiorno

Confabitare si schiera a difesa degli operatori e proprietari contro gli accertamenti sull’imposta di soggiorno. Con una campagna di sensibilizzazione, l'associazione si impegna a tutelare i cittadini da richieste ingiustificate e sanzioni sproporzionate, contribuendo a garantire trasparenza e giustizia nel settore. Perché nessuno dovrebbe essere penalizzato senza motivo: è ora di far sentire la nostra voce e difendere i diritti di tutti.

Il Comune di Bologna ha avviato una vasta operazione di riscossione coattiva dell’imposta di soggiorno, inviando centinaia di avvisi di accertamento esecutivo a proprietari e gestori di immobili destinati a locazioni brevi, turistiche e strutture ricettive extralberghiere. Le richieste di pagamento, spesso retroattive e accompagnate da sanzioni molto pesanti, non hanno risparmiato nessuno: dai grandi operatori fino ai piccoli proprietari che affittano occasionalmente una seconda casa per integrare il reddito familiare. In numerosi casi, l’accertamento è scattato anche per la mancata presentazione di dichiarazioni “a zero”, nonostante la Risoluzione 12023 del MEF non ne prevedesse l’obbligo esplicito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confabitare contro gli accertamenti sull’imposta di soggiorno

