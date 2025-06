Concorso per futuri geometri sull’accessibilità | primo premio nazionale all’Istituto Meucci di Casarano

Un giovane talento dell’Istituto Meucci di Casarano ha conquistato il primo premio nazionale nel concorso dedicato all’accessibilità, grazie a un innovativo progetto sul Cimitero monumentale di Parabita. La cerimonia di premiazione, svoltasi a Roma lo scorso 5 giugno, ha riconosciuto la creatività e l’impegno dei futuri geometri italiani. Questo riconoscimento testimonia come la passione e l’innovazione possano aprire nuove strade per un futuro più accessibile e inclusivo.

CASARANO – , per il progetto sul Cimitero monumentale di Parabita. Il 5 giugno scorso si è svolta a Roma la cerimonia di premiazione della 13esima edizione del concorso nazionale promosso da.

