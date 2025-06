Concorso #DonareMiDona adesioni scuole entro il 16 giugno

Se sei un docente o dirigente scolastico, non perdere l’opportunità di partecipare al concorso #DonareMiDona! Promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Istituto Italiano della Donazione, l'iniziativa mira a diffondere valori fondamentali come altruismo e reciprocità tra gli studenti. Le adesioni sono aperte fino al 16 giugno: un’occasione unica per coinvolgere le scuole in attività significative e costruttive.

Nel 2023 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stipulato un Protocollo d’Intesa con l’Istituto Italiano della Donazione (IID). L’accordo ha come finalità la promozione, all’interno dell’autonomia scolastica, di attività volte alla diffusione dei concetti di trasparenza, altruismo, reciprocità e valore del dono. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

