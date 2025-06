Concorso docenti PNRR3 bando a Dicembre | preparati e gioca d’anticipo Video lezioni libro studio rapido 100 mappe mentali simulatore con 8mila quesiti

Sei un aspirante docente in attesa del nuovo concorso PNRR3? Preparati fin da ora con video lezioni, libri, mappe mentali e simulazioni: tutto ciò che serve per anticipare i tempi e affrontare al meglio la sfida di dicembre. Con oltre 8.000 quesiti e strumenti efficaci, potrai studiare rapidamente e con sicurezza. Non perdere questa occasione: il futuro della tua carriera docente ti aspetta già oggi!

A seguito della conclusione della fase transitoria, terminata il 31 dicembre 2024, è previsto un nuovo bando, identificato come concorso scuola PNRR3, previsto per il mese di dicembre. Il calendario dovrebbe permettere lo svolgimento delle procedure durante l’anno scolastico 202526, con l’obiettivo di garantire le assunzioni per il 202627. Quadro normativo di riferimento I requisiti . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: dicembre - concorso - pnrr3 - bando

