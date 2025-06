Concorso docenti PNRR2 Convocazioni prova orale infanzia e primaria AGGIORNATO

Se sei un candidato del Concorso Docenti PNRR2, l’attesa si fa più breve: le convocazioni per le prove orali di infanzia e primaria sono finalmente in corso, con aggiornamenti ufficiali dal DDG n. 3060/2024. Le commissioni stanno pubblicando i calendari, e i candidati ammessi riceveranno le loro convocazioni sulla piattaforma Procedure Selettive. Resta con noi per scoprire tutte le novità e prepararti al meglio!

Concorso docenti PNRR2 bandito con DDG n. 30602024: le Commissioni per infanzia e primaria cominciano a pubblicare le convocazioni per la prova orale, che si svolge secondo il calendario definito. I candidati ammessi alla prova orale ricevono la convocazione nella piattaforma Procedure selettive e concorsi.

