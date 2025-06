Concorsi PNRR | via libera allo scorrimento delle graduatorie per gli idonei

Ottime notizie per gli idonei dei concorsi PNRR: il via libera allo scorrimento delle graduatorie apre nuove opportunità di assunzione. Grazie alle recenti novità introdotte dal decreto scuola, chi ha superato le prove potrà finalmente vedersi riconosciute più chance di inserimento nel mondo del lavoro. Un passo importante verso un sistema più equo e trasparente, che valorizza il merito e la meritocrazia. Scopriamo insieme cosa cambia nel dettaglio.

Il decreto scuola introduce importanti novità per gli idonei dei concorsi PNRR, con la reintroduzione dello scorrimento delle graduatorie. Questa misura apre a concrete possibilità di assunzione per chi ha superato le prove, in attesa dei passaggi burocratici finali per la sua attuazione. Cosa cambia per gli idonei ai Concorsi PNRR I nuovi provvedimenti normativi . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

