Concordia e Vallalta si uniscono ora in modo sicuro e green grazie alla nuova ciclabile ’Quirina’, un percorso immerso nel verde che trasforma la mobilità locale. Questo innovativo itinerario rappresenta solo il primo passo verso una rete sempre più ampia, destinata a collegare il centro alle frazioni e promuovere uno stile di vita più sostenibile. Per centrare questo obiettivo si sta già lavorando per continuare a investire sulla mobilità sostenibile: entro ...

Da oggi Concordia e Vallalta sono collegate da un percorso sicuro e immerso nel verde, denominato Ciclabile ’Quirina’, dal nome della vecchia strada sterrata preesistente. Si tratta di un nuovo tassello che si aggiunge alla rete ciclabile locale, che si completerà con altri percorsi che uniranno il centro cittadino alle frazioni. Per centrare questo obiettivo si sta già lavorando per continuare a investire sulla mobilità sostenibile: entro l’autunno sarà completato il ponte ciclopedonale San Giovanni–Concordia, connessione importante con la frazione e con la Ciclovia del Sole; inoltre, il Comune ha avanzato la richiesta alla Regione di un contributo di 250mila euro per completare la ciclabile Fossa–Concordia, con un investimento dell’ente di ulteriori di 200mila euro; nel 2026, poi, – si assicura negli ambienti dell’amministrazione – si inizierà a lavorare sulla progettazione della ciclabile Santa Caterina–Concordia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concordia-Vallalta in bici: "Passeggiata nel verde"

