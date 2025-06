Conclusi a Foligno gli esami del corso base di Protezione civile | circa 130 nuovi aspiranti volontari in formazione

confrontati con prove teoriche e pratiche, dimostrando competenza, dedizione e grande spirito di solidarietà. Questa giornata rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il sistema di protezione civile regionale e garantire una risposta più efficace in situazioni di emergenza. La passione e l’impegno di questi nuovi volontari sono il cuore pulsante della nostra comunità, pronti a intervenire con coraggio e professionalità quando più ne abbiamo bisogno.

Si sono svolti ieri, nella sede del Centro regionale di Protezione civile di Foligno, gli esami conclusivi del corso base per diventare volontario operativo. Una giornata intensa e partecipata che ha visto coinvolti circa 130 cittadini provenienti da diverse organizzazioni di volontariato della Protezione civile dell’Umbria, impegnati nell’ultima fase del percorso formativo abilitante. Nel corso della mattinata, gli aspiranti volontari si sono cimentati in una serie di prove addestrative e valutative: montaggio di tende da campo, simulazioni di comunicazione con apparati radio, test sulle conoscenze acquisite durante il corso e una visita guidata alle strutture operative del Centro regionale – tra cui la Sala operativa e il Centro funzionale – oltre all’esplorazione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it