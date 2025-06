Concerto per l’estate e 24 ore di basket | il parco di via dragoni si riempie di musica sport e partecipazione

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: il parco di via Dragoni si trasformerà in un palcoscenico di musica, sport e partecipazione. Venerdì 20 giugno, un doppio evento coinvolgente aspetta cittadini di tutte le età, unendo il ritmo dei concerti e l’energia delle 24 ore di basket. Un’occasione unica per condividere emozioni, divertirsi e rafforzare il senso di comunità. Non mancare!

Venerdì 20 giugno il Parco di via Dragoni sarà protagonista di una giornata speciale dedicata alla socialità, allo sport e alla cultura, con un doppio appuntamento aperto a tutta la cittadinanza. Alle ore 17 prenderà il via il “Concerto per l’Estate”, promosso dal Comitato di Quartiere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Concerto per l’estate e 24 ore di basket: il parco di via dragoni si riempie di musica, sport e partecipazione

In questa notizia si parla di: concerto - estate - parco - dragoni

Musica, da “L’amore e tu” al concerto a Napoli: l’estate di Sal Da Vinci - Quest'estate, il cuore di Napoli si illuminerà con "L’amore e tu", il nuovo singolo di Sal Da Vinci, in uscita il 16 maggio.

’ Questo Weekend! Parco "Leonardo Tessaro" : SABATO 24 18:00 – Liturgia della parola e Apertura stand gastronomico 20:00 – Concerto 'Quathrios on the road' DOMENICA 25 09:00 – Vai su Facebook

Concerto per l’estate e 24 ore di basket: il parco di via dragoni si riempie di musica, sport e partecipazione; Capodanno Cinese a Milano: quando ci sarà la sfilata del dragone; Gli sport si mettono in mostra per una domenica all'insegna del Viviamo lo sport.

Concerto, raccolti oltre 3mila euro - 322,15 euro per il Progetto Margherita, offrendo parrucche alle donne affette da cancro. Riporta ilrestodelcarlino.it

Scala: oltre 6mila a concerto Accademia al parco - Anche per questa quarta edizione del concerto alcune migliaia di spettatori - Scrive ansa.it