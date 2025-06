Concerti allo stadio Euganeo la Uil Fpl sull' impiego della polizia locale | Troppi agenti chiamati

Concerti allo Stadio Euganeo e la questione della presenza della polizia locale: la Uil FPL di Padova solleva un'importante riflessione sulla gestione del personale. Secondo i rappresentanti sindacali Francesco Scarpelli, Matteo De Zanet, Emmanuele Zecchini, Stefano De Lorenzi e Giacomo Galetto, «troppi agenti sono chiamati in servizio», e si rende necessario un intervento per ridurre il personale impiegato, affinché le forze di sicurezza siano ottimizzate e più efficienti. La discussione è aperta: come bilanciare sicurezza e risorse?

«Bisogna ridurre il personale impiegato, perché a nostro parere è ancora troppo»: parte da questo assunto la nota firmata da Francesco Scarpelli, Matteo De Zanet, Emmanuele Zecchini, Stefano De Lorenzi e Giacomo Galetto, rappresentanti sindacali della Uil Fpl del Comune di Padova, in vista. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Concerti allo stadio Euganeo, la Uil Fpl sull'impiego della polizia locale: «Troppi agenti chiamati»

In questa notizia si parla di: concerti - stadio - euganeo - impiego

Movida: Piciocchi "Porteremo i concerti al nuovo stadio" - Nel cuore della "Genova di notte", Pietro Piciocchi, candidato sindaco del centrodestra, propone una rivoluzione culturale: il nuovo stadio Luigi Ferraris, ristrutturato e all'avanguardia, diventerà il palcoscenico ideale per concerti nazionali e internazionali.

Concerti allo stadio Euganeo, la Uil Fpl sull'impiego della polizia locale: «Troppi agenti chiamati»; Maxi concerti all’Euganeo, c’è il rischio di nuovi ritardi nel cantiere; Concerti: Imagine Dragons - 2025 - Stadio Diego Armando Maradona - Napoli.

Imagine Dragons a Padova allo Stadio Euganeo: modifiche alla viabilità e tutte le info utili - Attesi in via Nereo Rocco 60 gli Imagine Dragons con il loro “Loom World Tour” animeranno la città di Padova, dalle 21, mercoledì 18 e giovedì 19 giugno. Scrive padovaoggi.it

Padova. Concerti all'Euganeo, venduti biglietti anche per la curva sud incompiuta: ecco la soluzione - Grazie al nuovo Codice degli Appalti, intanto, il cantiere della curva sud dell'Euganeo potrebbero riaprirsi già ... Come scrive ilgazzettino.it