Conceicao Juventus contatti costanti con Jorge Mendes | i bianconeri proveranno a tenerlo anche il prossimo anno! Il piano del club

La Juventus mantiene i fari puntati su Conceicao, con costanti contatti con Jorge Mendes per assicurarsi un futuro in bianconero. L’esterno del Porto, protagonista anche al Mondiale per Club, potrebbe restare alla Continassa, nonostante i cambiamenti nella dirigenza. La strategia dei bianconeri sembrerebbe orientata a mantenere il talento portoghese, consolidando così un’altra pedina fondamentale nel progetto sportivo. Il club ha già in mente il piano: vedremo se riuscirà a concretizzarlo.

Conceicao Juventus, contatti costanti con Jorge Mendes: tutti gli aggiornamenti di Matteo Moretto sul portoghese. Il giornalista Matteo Moretto ha analizzato quello che potrebbe essere il futuro di Conceicao. L’esterno del Porto, che ha giocato la scorsa stagione e che giocherà il Mondiale per Club con la Juve, potrebbe restare in bianconero. PAROLE – «Con il cambio della dirigenza le dinamiche su Conceicao non sono cambiate del tutto. Continua a ritenere eccessiva la richiesta del Porto per Conceicao ma anche su imput di Tudor, la Juve vorrà aprire dei contatti per trattenerlo o con un altro prestito oppure con cifre inferiori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus, contatti costanti con Jorge Mendes: i bianconeri proveranno a tenerlo anche il prossimo anno! Il piano del club

In questa notizia si parla di: conceicao - juventus - contatti - costanti

Conceicao, Veiga e Kolo Muani: contro l’Udinese l’ultima con la Juventus allo Stadium | CM.IT - Domenica sera, lo Stadium ospiterà l'ultima partita casalinga della stagione contro l'Udinese, un match che potrebbe segnare la fine dell'avventura bianconera per alcuni calciatori.

Nell’ultimo mese la #Juventus ha effettuato più contatti per Victor #Gyökeres: un primo con #Giuntoli, poi un aggiornamento lo scorso weekend. Inizialmente lo #SportingLisbona e l’entourage del giocatore avevano trovato un’intesa sui 65-70M€. Ora però il Vai su Facebook

Conceiçao: game over… e adesso la rivoluzione. Impronta made in Italy. Juve, i sogni in attacco di d...; La Juventus batte il Milan in 5': segnano Mbangula e Weah, Motta 4° e Conceiçao 8°; Juventus, contatti continui per Koopmeiners e Sancho: le news di calciomercato.

La Juventus tratta con il Porto per confermare Conceição, ma serve uno sconto - La Juventus cerca di ottenere uno sconto per il talento portoghese Francisco Conceicao, valutato 30 milioni di euro dal Porto, per confermarlo nel progetto futuro del club. msn.com scrive

Juventus, continuano i contatti per Galeno e Conceicao. Tiago Djalò come contropartita? - dello Sport spiega che i contatti sono costanti per entrambi, mentre non appare ... Come scrive tuttomercatoweb.com