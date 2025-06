Con quella famosa Dopo Francesca Tocca anche Raimondo Todaro volta pagina | chi è

Il gossip si infittisce: dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, Raimondo Todaro sembra aver ritrovato la felicità in amore. Secondo alcune fonti e l’influencer Deianira Marzano, il ballerino sarebbe stato sorpreso in compagnia di una ragazza famosa, confermando così le voci di un nuovo flirt. La domanda ora sorge spontanea: chi è questa misteriosa compagna? La verità potrebbe arrivare presto, ma intanto i fan sono in trepidante attesa di saperne di più.

Bomba gossip su Raimondo Todaro, che dopo la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca, avrebbe ritrovato il sorriso in amore. Infatti, avrebbe una nuova fidanzata come confermato da alcune persone all’influencer Deianira Marzano, la quale ha subito pubblicato lo scoop sui social. Raimondo Todaro sarebbe stato beccato in dolce compagnia nelle scorse ore con una ragazza famosa, con la quale non avrebbe un rapporto amichevole. Infatti, si tratterebbe a tutti gli effetti di una nuova fidanzata. E pure l’ex moglie non sarebbe più single, come rivelato in questi ultimi giorni da alcune indiscrezioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it